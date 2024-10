Il prima e dopo all’Inter: sui social arriva il post con le foto a metà

"Stessa storia, stesso posto, stesso bar-club". Nei giorni in cui su Skysport va in onda la Serie "Hanno ucciso l'Uomo Ragno- La leggendaria storia degli 883", dal profilo Instagram dell'Inter arriva un post che sceglie come didascalia proprio il ritornello de 'Gli anni' una delle canzoni storiche di Max Pezzali e Mauro Repetto. E la storia che viene raccontata è quella di quattro nerazzurri e di come sono cambiati nel tempo, dalle prime foto con la maglia nerazzurra a quelle più recenti.

E nel post ci sono un giovanissimo Dimarcoche nelle giovanili nerazzurre ha giocato dal 2004, che dal 2014 al 2016 ha giocato in prima squadra ed è stato poi in prestito ad Ascoli, Empoli, Sion e Parma. È tornato all'Inter nella stagione 2019-2020 e ha raccolto tre presenze, così la stagione dopo è andato a giocare al Verona in prestito 48 presenze e 5 gol. Dal 2021 gioca in pianta stabile nella squadra nerazzurra e nel corso degli ultimi anni è diventato un perno per la squadra di Inzaghi. Diventando un esterno sinistro completo e indispensabile, tra i più forti in circolazione, apprezzatissimo e importante anche per l'Italia di Spalletti.