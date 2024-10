Steven Zhang sorprende sui social: la foto in compagnia di Rihanna

Steven Zhang è molto attivo sui social negli ultimi giorni. L'ex presidente dell'Inter, che via Instagram talvolta torna a esternare l'affetto verso i colori nerazzurri che continua a provare, stavolta ha postato però una foto che ha catturato l'attenzione di molti per altri motivi. Lo scatto, con tanto di tag, lo ritrae in compagnia della notissima cantante Rihanna in una situazione privata.

In un profilo Instagram che continua a essere a forti tinte nerazzurre, dunque, per Steven Zhang una foto che non passerà di certo inosservata. Il rampollo di casa Suning ha partecipato a un evento Monclair, ormai ex sponsor dell'Inter, a Shanghai in compagnia anche di altre celebrità.