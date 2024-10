"Alcune cose non cambiano mai". Steven Zhang, ex presidente dell'Inter, nelle sue stories ha postato una foto insieme a Remo Ruffini e i suoi due figli: Pietro e Romeo. La loro famiglia è a capo del brand di lusso Monclerche dal 2021 al 2024, proprio quando il vecchio proprietario nerazzurro, ha dovuto lasciare il posto ad Oaktree, è stato sponsor dell'Inter. Da questa stagione l'Official Formal Wear Partner del club di via della Liberazione è il marchio Canali.