AIC, muro su due mensilità: servono accordi individuali. FIGC: i punti di penalizzazione…

Il Corriere della Sera parla della decisione di Gravina di far slittare di un mese gli obblighi dei club sugli stipendi

Il presidente della FIGC pensa anche alla riduzione dei costi. I club, a livello di monte ingaggi non potranno spendere più di quanto abbiano fatto nella stagione che sta per esaurirsi. A meno che non venga fatto un aumento di capitale o vengano presentate garanzie fideiussorie. Secondo il giornale è un modo per "combattere il meccanismo delle plusvalenze a cui le società ricorrono per sistemare i bilanci". Venerdì il presidente incontrerà i rappresentanti della Lega A, Lega B e LND e i rappresentanti di calciatori e allenatori. Si vuole aumentare i punti di penalizzazione per chi non rispetta le scadenze sugli stipendi.