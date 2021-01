Stipendi Inter, il piano è pronto: oggi la comunicazione di Marotta alla squadra

Arrivano i primi segnali sul fronte stipendi in casa Inter: il club nerazzurro ha versato le mensilità di luglio e agosto, e nei prossimi giorni programmerà il saldo degli altri arretrati. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ad Beppe Marotta daà una comunicazione in giornata alla squadra:

“In un periodo complicato a causa delle voci sul futuro della società gli ad Marotta e Antonello devono cercare di far pesare la loro esperienza per tenere la barca in linea di galleggiamento. Ieri la riunione di Lega ha impedito il vertice con la squadra, ma il piano per il pagamento degli stipendi è pronto. I giocatori chiedevano di avere tempi certi per ricevere i soldi e li avranno. Sarà oggi Marotta a comunicarli ad Handanovic e compagni. Intanto avranno le mensilità di luglio e agosto, poi attraverso accordi individuali rinvieranno la riscossione di quelle di novembre e dicembre al 31 maggio. Fermo restando che adesso è maturato pure gennaio che si va ad aggiungere al conto“.