Errori da entrambe le parti (a differenza di alcune polemiche montate ad arte per danneggiare i nerazzurri) durante Inter-Genoa costeranno un lungo all'arbitro Ayroldi. Oltre al rigore concesso alla squadra di Inzaghi , infatti, ha lasciato stupiti i vertici arbitrali anche l'ammonizione per simulazione inflitta a Lautaro Martinez:

"Il Var Paterna (l’Avar era Doveri) ha mostrato ad Ayroldi una sola angolazione più la “laterale” pensando che anche una sola immagine potesse essere sufficiente a far revocare il rigore. Così non é stato, perché Ayroldi al video ha mantenuto la decisione (errata) presa in campo. Quindi superficialità da parte del responsabile-Var Paterna (avrebbe dovuto mostrare anche l’azione da dietro i giocatori) ma errore (doppio) più pesante da parte di Ayroldi".