Stramaccioni: “City top al mondo ma soffre difese a 3. E c’è un altro vantaggio per Inzaghi”

Andrea Stramaccioni è convinto che l'Inter abbia delle carte da giocarsi in finale di Champions contro il Manchester City

«Oggi è la miglior squadra al mondo per qualità e organizzazione. Sembra però infastidita dagli schieramenti a tre difensori: hanno perso solo 2 volte e proprio contro Tottenham e Brentford che giocano così. Un altro vantaggio per Inzaghi è la possibilità di creare situazioni di gioco due contro due nel momento in cui il City ha le linee difensive leggermente più aperte».