Stramaccioni: “Derby, boost o ridimensionamento. Inter può ammazzare il campionato”

Diceva delle due milanesi che sabato si sfidano nel derby che per altro lei commenterà anche per Dazn.

"I derby a Milano ti danno una botta: un boost o un ridimensionare. Ma ci sono due allenatori esperti. Non credo che questo derby possa uccidere le ambizioni di una delle due, ma sarà importante. Anche se fra le due l'Inter ha ancora qualcosina in più".

E il Milan?

"Per ora mi ha sorpreso. Non tanto perché abbia fatto risultato, ma perché cambiare così tanti titolari in una zona nevralgica come il centrocampo e avere subito una fluidità di gioco così armonica è una sorpresa".

Le sembra una seria candidata allo scudetto?

"L'unica squadra che può realmente insidiare il Napoli per quanto ha fatto vedere fino a oggi è l'Inter. Ha un modo di affrontare la gara opposto a quello che l'anno scorso le ha fatto disperdere tanti punti. E secondo me ha le potenzialità per poter ammazzare il campionato se ingrana nel modo giusto".

Un altro che sta giocando poco nel club e invece è stato devastante in Nazionale è Frattesi...

"Per lui avrei meno preoccupazioni perché è uno dei 14 titolari dell'Inter quindi giocherà e troverà spazio. Non ha uno come Osimhen davanti che per forza di cose di blocca e ti chiude la porta".

