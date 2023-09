Ag. Esposito: “Pio è la fotocopia di Dzeko. Lui e i suoi fratelli sono una banca”

Ho grande stima di questi ragazzi, mi aspetto tanto. E se faranno le cose per bene con grande umiltà e serietà raccoglieranno tante soddisfazioni. Pio Esposito sta facendo grandi cose e si è ritrovato a giocare in Under 21 dimostrando qualità enormi. È la fotocopia di Dzeko. Sentirete parlare molto di lui, così come di Sebastiano Esposito che è tornato ad essere un giocatore importante mostrando diversamente dal passato grande umiltà".