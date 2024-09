Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter , ospite di DAZN , ha parlato del momento dei nerazzurri che arrivano dal pari col Manchester in Champions, dal derby perso col Milan e la vittoria di di Udine. «Se fai partita perfetta a Manchester e non concedi niente e fai quegli errori col Monza e con il Milan è un discorso di fare uno step. L'Inter con l'Udinese ha fatto una partita importante e l'Inter incassando quei gol a Udine ha rischiato di rovinare una prestazione positiva», ha detto.

«Lo schiaffo del derby, secondo me è servito, ammesso che servisse. Il Manchester è la squadra più forte, torni col petto gonfio e l'Inter ha giocato nel derby da squadra importante per 30 minuti, ma poi è caduta. La strada che è stata intrapresa con l'Udinese sicuramente è quella giusta. Per quanto riguarda i doppi ruolo, credo ci sia un solo reparto scoperto in quel senso. Dietro quando ruota qualcosina manca. Acerbi è esperto, Bastoni è il giocatore più importante. Poi nel derby ha giocato con Carlos Augusto e Darmian che non sono difensori strutturati. L'unico reparto dove mancano i ricambi rispetto agli altri reparti è quello difensivo. Lautaro con l'Udinese è stato tanto di più nell'area dell'Inter, è tornato al centro dell'attacco», ha aggiunto.