Stramaccioni: “Fiorentina partita a mille ma poi si è fatta ingolosire. Mi auguro che l’Inter…”

Andrea Stramaccioni ha parlato dei primi minuti della finale di Coppa Italia: "Inter in difficoltà sul piano dell'intensità"

Intervenuto su Radio Sportiva, Andrea Stramaccioni ha analizzato così la sconfitta della Fiorentina in finale di Coppa Italia contro l'Inter:

"La Fiorentina ieri sera è partita benissimo mettendo l'Inter in difficoltà sul piano dell'approccio e su quello dell'intensità. Hanno trovato il vantaggio con una sorta di contropiede subito in avvio. Però penso che dopo il gol la Viola si sia un pizzico ingolosita. Questo mi auguro che possa farlo anche il City contro i nerazzurri, magari però senza segnare come i gigliati"