Intervenuto a DAZN prima di Lecce-Inter, Andrea Stramaccioni ha parlato così del momento dei nerazzurri: "L'obiettivo è mantenere una serenità psicologica per concentrarsi al meglio oltre che sul campionato anche sul ritorno in Champions con l'Atletico. In quest'Inter c'è la grande firma di Simone Inzaghi, a Roma l'organizzazione tra primo e secondo tempo è stata decisiva: poi ha anche una profondità di rosa che si fa sentire. Non è ancora deciso nulla ma sono stati messi i presupposti per potere chiudere il campionato: in questo periodo l'Inter può mettere le basi per lo strappo decisivo. Calhanoglu? Sono d'accordo con la sua classifica: come playmaker è il numero uno al momento. Rodri per me è un volante difensivo, è diverso rispetto a lui.