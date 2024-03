«L'Inter ha costruito questa vittoria con un ottimo primo tempo in cui ha impedito al Bologna di giocare come sa. La squadra interista, nel secondo tempo invece, è stata messa in difficoltà dal Bologna, è la squadra che più è riuscita a mettere alla prova i nerazzurri, non ha fatto creare nulla alla squadra di Inzaghi che si è difesa con grande caparbietà, una vittoria meritata e molto importante». Così Andrea Stramaccioni ha parlato su DAZN della formazione che questa sera ha battuto quella di Motta e si è portata a più 18 in classifica.