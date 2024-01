Stramaccioni: “Inter-Juve, la differenza è nelle caratteristiche dell’attacco. Quando non va bene…”

«L'attacco di Allegri ha caratteristiche differenti nel quartetto d'attacco. La rosa interista ha tutte prime seconde punte. I bianconeri hanno più armi per cambiare le partite che non si incastrano bene. L'Inter ha più difficoltà quando le partite non si incastrano bene, rischia di impattare e ha bisogno dell'episodio per sbloccare. Il tecnico bianconero, anche grazie alle sue abilità, ha qualche freccia in più all'arco. Se esci dallo scontro diretto a San Siro con un risultato utile puoi anche sparigliare la mentalità, sarà un incontro decisivo», ha concluso il mister.