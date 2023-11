Stramaccioni: “Inter più completa, con la Juve 1° match point. Decisivo? 2 nomi. Il pronostico…”

Due squadre molto solide, ma se si aspettano tutte e due è uno 0-0 già annunciato. A chi andrebbe bene?

"L’Inter ha un primo match point stagionale, perché vincere allo Stadium, considerando le difficoltà di Milan e Napoli, sarebbe un segnale forte per il campionato. Non decisivo ma molto forte. Per la Juve invece è prioritario non perdere e rimanere lì, attaccata alla locomotiva, e con una gara a settimana restare in scia".

Difese simili, ma l’Inter ha segnato 10 gol in più.

"Sono squadre impostate diversamente. L’Inter ha disputato la finale di Champions ed ha trovato in Thuram un elemento di eccellente contributo. La Juve viene da un’annata difficilissima e Allegri è stato abile a tornare lassù con meno mezzi del solito".

Dove si deciderà la partita?

"A centrocampo, viste anche le assenze bianconere. Se l’Inter riuscirà ad imporre tempi e ritmi e comincerà a rifornire con continuità i due li davanti, per Allegri diventa tutto molto difficile. Per quanto riguarda la Juve, attenzione agli spazi in ripartenza e alle palle inattive".

Più pesanti le assenze di Danilo e Locatelli o quelle di Pavard e Bastoni?

"Per lo spessore della rose, quelle juventine. Darmian è un titolare e De Vrij si è già fatto trovare spesso pronto, la Juve ha un organico meno profondo rispetto ai nerazzurri".

Inzaghi allargherà Acerbi, a rischio con la velocità di Chiesa.

"Chiesa è in grande forma ma da attaccante centrale è secondo me meno devastante che da esterno offensivo e in Acerbi ha raggiunto un livello di maturità tattica elevatissima, difficile vederlo in difficoltà nelle letture e poi imposta bene. Può fare il secondo play con Calha".

Si dice che l’Inter è più forte ma la Juve ha il vantaggio di non fare le Coppe.

"L’Inter è la squadra più completa del campionato, e nei primi 11 solo il Napoli ha la sua qualità. La Juve è solida, organizzata, ha fame e meno da perdere".

Lautaro e Thuram sono la coppia più forte della A?

"A livello di valori il podio se lo dividono di sicuro con Lukaku e Dybala, ma in poco tempo i due interisti hanno raggiunto un’intesa impressionante. Lautaro ha trovato in Thuram un partner ideale perché in grado di effettuare movimenti combinati, speculari ed opposti. Può giocargli accanto, ma anche muoversi in relazione di ciò che il compagno ha bisogno, ad esempio attaccare lo spazio quando Lautaro si abbassa a fare il “10”, ma anche svariare fino ad arrivare addirittura sulla fascia laterale quando ce ne è bisogno".

Quali saranno gli uomini decisivi?

"Chiesa e Calhanoglu".

Come finisce Juve-Inter?

"Con un pareggio. Si affrontano le due squadre più continue, con due tecnici italiani di grandissimo livello. Godiamocela!".

