Stramaccioni: “Inter, derby condiziona scelte di oggi. Anche se Inzaghi nega…”

Così l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato a DAZN nel pre-partita di Roma-Inter, sfida cruciale in chiave Champions League

La Roma ospita l’Inter all’Olimpico per la 34ª giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dal pari di Monza, i nerazzurri dal 6-0 di Verona. Così l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato a DAZN nel pre-partita:

“Per quanto Inzaghi possa negarlo, la formazione di oggi è condizionata dalle scelte del derby di mercoledì. La partita di oggi è davvero importantissima. Io ero a Verona a commentare l’Inter, ho visto una squadra che sta bene in tutti i sensi, anche per il gioco prodotto. La formazione sta mentalmente bene e fisicamente Inzaghi sta avendo una grandissima mano dall’ampiezza della rosa.

Rotazioni Inzaghi in attacco? Vuole tenere tutti sul pezzo, vuole giocatori pronti e può farlo per la rosa che ha. La formazione poi la fa il campo sempre, anche se l’allenatore ha le sue idee, poi parla il campo. Vedi il Milan con Leao, se non ci sarà nel derby ora Pioli dovrà ridisegnare il suo attacco".