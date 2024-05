Stramaccioni: “Scudetto Inter, ecco i tre punti indelebili della stagione”

Gli intoccabili

Secondo punto, «l’inamovibile centrocampo». Inamovibile perché nelle valutazioni del mister senza quei tre... non si scende in campo. Non ricordo in una squadra campione ed impegnata su più fronti un’assenza di turnover così evidente. E all’interno di questi «inamovibili» ci sono tre grandissimi giocatori che resteranno nella storia dell’Inter, Barella, il numero 8 perfetto, il cosiddetto «box to box», poi Calhanoglu e Mkhitaryan, due ex trequartisti che in giovane età sembravano votati esclusivamente all’offendere, col tempo trasformati in due dei giocatori più completi in fase difensiva, entrambi in alto per palle recuperate nelle statistiche della serie A. Ma se Mkhitaryan segnali evolutivi ce li aveva già dati a Roma, Calha ci è stato regalato in questa veste dalla «genialità» di Inzaghi.