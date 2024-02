Intervenuto sulle frequenze di Radio Romanista, Andrea Stramaccioni ha parlato di Roma-Inter, gara in programma sabato pomeriggio all'Olimpico. "Il tema sarà: lasci costruire l’Inter o si vanno a pressare i 3 centrali? Dybala potrebbe giocare su Bastoni, ma non può occuparsi di Dimarco. Dall’altra parte, El Shaarawy può essere fastidioso per la gamba che ha. Una cosa che mi è piaciuta molto è la compattezza dei centrocampisti, con Paredes apparso molto più a suo agio. Con il 4-3-3 può affermarsi maggiormente".