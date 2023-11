CdS – Strategia e cambi indovinati: Inzaghi eguaglia Mancini, ora testa al campionato

Missione compiuta per l'Inter, che batte di misura il Salisburgo e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League con 2 turni di anticipo. Il Corriere dello Sport sottolinea i meriti del tecnico Simone Inzaghi: "Strategia e cambi indovinati. Inzaghi, nell'ultima mezz'ora, si è bevuto il Salisburgo con la bevanda energetica migliore di cui potesse disporre, un asso come Lautaro Martinez, non solo per la quattordicesima rete stagionale ma per l'impatto e la scossa che è riuscito a imprimere con il suo ingresso.