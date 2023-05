Il tecnico del Manchester City esalta tutti. Una strategia per non disperdere energie in polemiche

Qualche giorno fa, interrogato sulla finale con l'Inter, Pep Guardiola ha elogiato la squadra di Inzaghi: "Ho cominciato a guardare qualche minuto dell’Inter, qualche situazione di gioco, e mi hanno impressionato per quello che fanno, per il loro linguaggio del corpo. Ho chiamato degli amici che vivono in Italia per chiedere un parere: mi hanno detto tutti di stare all’erta perché fanno sul serio". "Apprezzabile il fatto che sia rimasto sul generico e non abbia detto che Simone Inzaghi è il nuovo Arrigo Sacchi: non sarebbe stato credibile", sottolinea la Gazzetta dello Sport.