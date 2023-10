Struber (All. Salisburgo): “Così possiamo dare fastidio all’Inter. Dobbiamo…”

Archiviata la vittoriosa trasferta di Torino, l'Inter è attesa dalla gara di Champions League contro il Salisburgo. Gli austriaci non stanno attraversando un buon momento e sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Lask Linz. Al termine della gara il tecnico Gerhard Struber ha commentato la difficile situazione della sua squadra: "Dobbiamo mostrare un volto diverso per girare la gara dalla nostra parte. Oggi (ieri, ndre) ci è mancato il fuoco per farcela nei cruciali della gara. I fischi dei tifosi? Se non metti in campo l'agonismo potresti ricevere dei fischi".