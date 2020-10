Stringara: “Eriksen? Conte non lo voleva e non gli ha mai trasmesso fiducia. Forse…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara ha parlato del derby. Per l’ex giocatore è difficile fare un pronostico: ”

“Il Milan ha avuto più tranquillità nel preparare la partita, ma il derby sfugge da ogni pronostico. Faranno la conta i tecnici di chi avranno, visto il periodo. E’ davvero un rebus questa partita”.

Dubbio Eriksen, che in Nazionale segna e vuole giocare. Cosa fare?

“Conte non lo voleva e non gli ha mai trasmesso la fiducia, che è importantissima per un giocatore. La salita, in queste condizioni, è dura. Se hai le stimmate del campione puoi farcela, sennò è dura. Non si sente protagonista, cosa che non accadeva al Tottenham. Forse questa cosa pesa nella testa del ragazzo”.

(TMW Radio)