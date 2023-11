Le parole dell'ex nerazzurro: "Scommesse? Sono giovani uomini da recuperare, ragazzi da non abbandonare ai loro errori"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Paolo Stringara , ex calciatore, ha commentato così la scelta di Roberto Mancini di andare ad allenare l'Arabia Saudita: «Bastava dicesse che non poteva rifiutare una offerta economica così grande».

E con i calciatori che scommettono come la mettiamo?

«La mettiamo che sono giovani uomini da recuperare, ragazzi da non abbandonare ai loro errori. È cambiato davvero il mondo da quando io ragazzino ero stato preso dall’Inter, pigliavo un treno all’alba per andare a Milano e vivevo in un pensionato.