Colpani, Inter balza in pole: “Pressing totale. E anche in questo giorni Bastoni ha…”

E' ormai chiaro, come confermano anche le parole dell'ad Marotta, che uno degli obiettivi del futuro dell'Inter sia Andrea Colpani, talento del Monza che si sta mettendo in mostra sempre di più con il passare delle partite. E, secondo Tuttosport, il club nerazzurro è ora in pole sul trequartista classe '99: "Lo scatto, seppur sottotraccia, lo ha fatto l’Inter, ma la Juve mantiene la scia, è lì, si vede negli specchietti. E così oggi, 16 novembre, l’Inter può considerarsi in pole su Andrea Colpani, gioiello di casa Monza e da qualche giorno pure di casa azzurri, ma non è detto che la tela nerazzurra rappresenti una garanzia di acquisto per la prossima estate.