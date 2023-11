Struber: “Conosciamo l’Inter. L’andata ci ha fatto capire che possiamo farcela”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Gerhard Struber, tecnico del Salisburgo, ha parlato così del match di stasera con l'Inter: "Conosciamo il sistema di gioco dell'Inter, lo abbiamo analizzato in tante partite. E' importante per noi concentrarci sulla nostra identità, che si traduce in forza, intensità e aggressione alta. Insieme alla giusta preparazione tattica dovremo essere bravi a togliere loro tempo e spazio di gioco.