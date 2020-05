Suarez: “Arthur? In Italia ne parlano come se fosse Pelé. Lautaro? Se Messi dice…”

Intervenuto a Cadena Ser, Luis Suarez non ha esitato a criticare Arthur, giocatore finito nel mirino soprattutto della Juventus. “Arthur non ha fatto nulla finora. Aleñá non avrebbe potuto fare lo stesso? Quando parlano di Arthur qui in Italia, sembra che stiano vendendo Pelé. Non devono averlo visto giocare“. L’ex nerazzurro parla poi dell’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez: “Lautaro è un giocatore molto interessante perché se così tante squadre lo vogliono, è naturale che sia così. Messi lo conosce bene perché giocano insieme in nazionale, e se dice di sì, beh, significa anche che si sente a suo agio con questo giocatore, come lo è con Suarez“.

(cadenaser)