Suazo: “La notte prima di passare all’Inter non ho dormito. Tonali? Non ho dubbi che…”

Intervenuto in collegamento telefonico con la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, David Suazo, ex attaccante dell’Inter, ha parlato anche della trattativa che lo portò in nerazzurro:

“In questa Inter sicuramente le mie caratteristiche si sarebbero notate di più. Ma con gli attaccanti attuali non sembra che manchi un contropiedista, stanno facendo molto bene. La notte in cui sembrava fatta al Milan e poi andai all’Inter? Non ho dormito, guardavo il soffitto. Aspettavo il mio procuratore per gestire la cosa perché ero molto agitato. Ibra? E’ un 10 che fa gol, ha grande intelligenza. Quando giochi con uno così, è più facile per tutti. Il Milan può trarre benefici. Tonali? Deve solo scegliere. Difficile dire a chi possa fare più comodo. Di sicuro non avrà difficoltà a inserirsi nella società che lo vorrà maggiormente“.

(Fonte: Sky Sport)