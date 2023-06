Sukur: “L’Inter non è una sorpresa: col City 50 e 50. Calhanoglu unico, lo stadio sarà per lui”

«L’Inter è grande, non è mai una sorpresa. Zanetti, poi, è un uomo speciale: ti insegna cosa è questa maglia. Quelli del City forse sono più forti, ma è un 50 e 50. E poi il pubblico turco potrebbe essere decisivo: sarà tutto per Calhanoglu. Anche Gundogan ha origini turche, ma Hakan è il capitano della nostra nazionale».

Cosa c’è adesso nel cuore dell’altro Hakan, Calhanoglu?

«Hakan è un giocatore unico, un leader nato con una capacità di calcio che in pochi hanno. Lui è il capitano della nazionale e gioca in un Paese che ha subito una grande tragedia, come il terremoto di febbraio. Porterà nel cuore tutte le vittime, sarà emozionato e con una motivazione in più: farà di tutto per alzare la coppa davanti alla sua gente».