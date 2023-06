CorSport: “Summit Inzaghi-Zhang non è stato rose e fiori. Ma rinnovo non è in dubbio”

"Non è stato tutto rose e fiori il summit di martedì tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, anzi. Proprio il tecnico si era affacciato all’appuntamento con aspettative di un certo tipo. Vale a dire ottenere la garanzia di un’Inter forte e competitiva anche per la prossima stagione e, soprattutto, il desiderio di mantenere inalterata l’ossatura della squadra capace di raggiungere la finale di Champions, senza vedere partire le pedine più importanti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a quanto emerso dal summit di mercato tra Inzaghi, dirigenti e Zhang avvenuto nella giornata di martedì.

"A cominciare da Onana, peraltro, visto che Inzaghi ritiene la sua abilità coi piedi imprescindibile per la costruzione da dietro, e visto che individuare un sostituto all'altezza sarebbe tutt'altro che semplice. Beh, al di là della promessa che, a fine mercato, l’Inter sarà in grado di competere per lo scudetto – prova ne sia, ad esempio, l’assalto a Koulibaly -, per quanto riguarda le cessioni, invece, il messaggio è stato chiaro: per comprare occorre vendere, perché la campagna acquisti dovrà essere a costo zero. Ovvio che Inzaghi non sia stato contento. Immaginava che, dopo aver portato l’Inter quasi in cima all’Europa, assicurando incassi non previsti a inizio anno (il fatturato al netto delle plusvalenze toccherà i 400 milioni), e dopo aver sentito Zhang sottolineare «l’importanza di trattenere gli elementi più forti», la prossima estate sarebbe stata più tranquilla rispetto alle ultime", sottolinea ancora il quotidiano che parla di mercato di sofferenza e fantasia: