EDICOLA TS – Suning, 4 anni all’Inter: è ora di vincere

“Suning, 4 anni: è ora di vincere. Il 6 giugno 2016 Zhang acquistava la società: grandi investimenti alla caccia di un titolo”. E’ questo il titolo del trafiletto che la prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 6 giugno 2020 dedica all’Inter nel giorno dell’anniversario di Suning. La copertina va all’intervista del difensore della Juventus de Ligt mentre c’è spazio anche dello scontro sulle retrocessioni: “Blocco retrocessioni: è scontro Lega-FIGC. I club appoggiano il piano di Cairo in caso di stop per il virus: senza verdetti aritmeticamente emessi dal campo, lo scudetto non sarà assegnato. E nessuno andrà in B. Gravina: ‘Non passerà mai'”.