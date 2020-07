Inter, Suning vuole il secondo posto: due i motivi. Testa a testa con Atalanta e Lazio

Penultima giornata di campionato: l’Inter di Antonio Conte, reduce dal successo sul campo del Genoa, ospita questa sera il Napoli. Per i nerazzurri un’occasione per difendere il secondo posto in classifica, come scrive Tuttosport:

“Vincere per non rendere Atalanta-Inter, a tre o quattro giorni dal dentro-fuori di Europa League contro il Getafe, una finale per il secondo posto. L’Inter, al momento “prima delle sconfitte” – per dirla alla Antonio Conte – con 76 punti, uno in più di Atalanta e Lazio, questa sera ospiterà il Napoli a San Siro. Obiettivo i tre punti per mantenere la seconda piazza, sperando magari in un passo falso dell’Atalanta che due ore prima se la vedrà con il Parma al Tardini, mentre la Lazio domani dovrebbe agguantare abbastanza facilmente la posta piena all’Olimpico con il Brescia“.

OBIETTIVO SUNING – “Ovviamente vincere col Napoli non darebbe alcuna garanzia all’Inter di arrivare seconda e fare così felice per un paio di motivi Suning, ovvero per quello economico – arrivare secondi garantisce una decina di milioni in più rispetto al quarto posto -, ma anche quello d’immagine, perché dopo due quarti posti, crescere a livello di classifica farebbe comunque bene“.