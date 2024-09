“Di qui non si passa”. Nel pagellone della prima giornata di Champions della Gazzetta dello Sport, il migliore è Francesco Acerbi

“Di qui non si passa”. Nel pagellone della prima giornata di Champions della Gazzetta dello Sport, il migliore è Francesco Acerbi. Partita sontuosa del difensore dell’Inter a Manchester contro Haaland nell’esordio in Champions League, è lui “l’antidoto al vichingo” per la rosea.