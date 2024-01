TS / Supercoppa in Arabia, già addio alla Final Four? Ipotesi finale secca, i motivi

Come spiega Tuttosport, però, tre edizioni delle prossime cinque, quelle da giocare in Arabia Saudita, potrebbero essere disputate in gara secca.

I motivi sono molteplici:

“Le finestre del calendario sono davvero ristrette, tenendo conto che la formula con semifinali e finale obbliga a rinviare le partite di campionato delle partecipanti, alterando per diverse settimane la classifica di Serie A. […] In questo modo sarebbe ridotto il rischio di portare a Riad squadre che non interessano più di tanto i tifosi locali, che vogliono vedere soprattutto Inter, Milan e Juventus”.

Sullo sfondo restano altre offerte dall’estero: “L’idea di ospitare la Supercoppa italiana piace molto negli Stati Uniti e in Canada”.

