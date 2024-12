Nelle prossime settimane continuerà la loro lotta per lo scudetto, ma si ritroveranno prima giovedì prossimo uno di fronte all'altro nella semifinale di Supercoppa italiana a Ryhad. In classifica li dividono tre punti (l'Inter però ne ha giocata una in meno dopo il malore a Bove) e Conte che è lì in mezzo a contendere il titolo ai due allenatori. Gasperini nella continuità è stato un predecessore e Inzaghi ha raccolto l'esempio: 'se stai bene in un club meglio che ci rimani', si legge su Libero. In estate sembrava che Gasp potesse dire addio all'Atalanta per andare al Napoli. È invece rimasto trattenendo i giocatori più forti, quelli che lo hanno aiutato a vincere l'EL, e nonostante l'addio di Koopmeiners, la squadra bergamasca si sta assolutamente confermando.