La vittoria contro il Cagliari per tre a zero è stata nettissima ed ha chiuso un 2024 straordinario per l'Inter. È stato l'anno dello scudetto e della seconda stella ma sono soprattutto i numeri che parlano per la squadra di Inzaghi. Nell'anno solare i punti fatti dalla squadra nerazzurra sono 89 e lo ha sottolineato anche Javier Zanetti sui social. Il vice presidente ha postato un articolo de La Gazzetta dello Sport che parla di un anno d'oro per i nerazzurri.