GdS – Supercoppa, diverse categorie tra gioco Inter e Milan. Ma è un derby

Alla fine l'ha spuntata il Milan e sarà derby nella finalissima di Supercoppa italiana prevista per lunedì 6. La Gazzetta dello Sport ha parlato della gara contro la Juventus prendendo in considerazione soprattutto Conceicao che è riuscito a portare a casa la prima vittoria sulla panchina rossonera.

Il giornale sportivo scrive: "Anche la buona sorte ha votato Milan che però se l’è meritata, con il cambio di spirito della ripresa e con le mosse di Conceiçao. Lunedì, l’ex interista vivrà il suo primo derby da allenatore del Milan. La sensazione più forte lasciata dalle due semifinali è che tra la qualità di gioco dell’Inter e quella di Milan e Juve corrano diverse categorie. Ma il calcio è strano e il derby ancora di più. In fondo, il primo del campionato l’ha vinto Fonseca. La riserva di credito per Thiago Motta si sta esaurendo. La vittoria non è la sua ossessione, dice, ma ora dovrà diventarlo".