SUPERCOPPA – Inter-Atalanta, dove vedere la gara in tv e streaming

È finita la grande attesa: l'Inter è pronta a scendere in campo nella 37.a edizione della EA Sports FC Supercup, la seconda che si disputa con 4 squadre. Si giocherà per la quinta volta in Arabia Saudita. La squadra di Simone Inzaghi darà il via al proprio cammino giovedì 2 gennaio 2025, quando nella prima semifinale affronterà l'Atalanta presso l'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20:00 (22:00 ora locale). La seconda semifinale vedrà opposte Juventus e Milan, mentre la finale si giocherà lunedì 6 gennaio 2025.