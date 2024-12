In una lunga intervista a Fanpage, David Trezeguet ha toccato diversi argomenti. Uno, inevitabile, è sulla retroscessioen della Juve dopo lo scoppio di Calciopoli. "È stato un momento molto confuso dopo il Mondiale del 2006. Non si riusciva a capire benissimo questa vicenda che era più burocratica che sportiva. Venivano da un campionato che avevamo vinto in maniera straordinaria con Capello, Vieira, Cannavaro, Ibra".

Non fu una scelta facile.

"Credo sia stata una scelta molto individuale quella di restare in B per alcuni di noi. In quel momento la società era aperta affinché ognuno considerasse il proprio futuro. Ci siamo ritrovati a partire con una penalizzazione in Serie B da vincitori del precedente campionato di Serie A".