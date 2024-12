Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini si ritrovano faccia a faccia in uno scenario inedito: la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Per la Dea si tratta di un esordio in questa competizione, mentre l’allenatore dell’Inter può vantare un curriculum senza eguali, avendo trionfato per ben cinque volte in altrettante partecipazioni. Un vero record. La loro sfida, però, si intreccia anche con la lotta al vertice in campionato: un solo punto li separa, testimonianza di un equilibrio straordinario.