Supercoppa, Inter in campo a Riyadh: allenamento alla vigilia della finale

Ultimo allenamento per i nerazzurri di Inzaghi sul campo dell'Al-Riyadh SC: lunedì la finale contro il Napoli

Quinto e ultimo allenamento sul campo dell'Al-Riyadh SC per l'Inter. La squadra di Inzaghi, in una giornata di tiepido sole e consueta leggera brezza, è tornata sul campo che ha ospitato tutta la settimana di lavoro per preparare la finale di lunedì sera con il Napoli.