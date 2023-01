Supercoppa Inter-Milan, ecco dove seguire la gara in Tv

Dallo stadio dell’Università Re Sa'ud di Riyad andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale

In diretta dallo stadio dell’Università Re Sa'ud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli vincitori dello Scudetto, dall'altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Per il grande evento e per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio Mediaset prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri.