La notizia migliore per Inzaghi: Barella recuperato, col Milan l’Inter ritrova il suo motore

"Viste le assenze quasi certe (Brozovic e Handanovic), i recuperi ancora in forse (Lukaku) e i giocatori appena rientrati (Calhanoglu e Barella), Simone Inzaghi oggi pomeriggio partirà alla volta di Riad con le idee abbastanza chiare riguardo alla formazione da schierare mercoledì nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il punto fermo, importantissimo, è il recupero di Barella che nell’ultimo spezzone della gara di ieri sera contro l’Hellas, ha dimostrato di aver smaltito il problema muscolare che, dopo la trasferta di Monza, lo aveva tenuto ai box martedì in Coppa Italia. Ritrovare il motorino della mediana nerazzurra, che costituirà con Calhanoglu e Mkhitaryan la cerniera centrale, è la migliore notizia possibile per il tecnico di Piacenza. Con il sardo di nuovo al suo posto, l’Inter ha una marcia in più in entrambe le fasi".