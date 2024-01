Supercoppa, ribaltamento di valori tra Napoli e Inter. Gli applausi ora sono tutti per Inzaghi

"Ma il Napoli arriva alla finale di Riad con un ritardo di -20 in campionato dall’Inter alla quale aveva rifilato 18 punti al termine dell'ultima Serie A dominata grazie al gioco spettacolare di Spalletti, ormai distante ben due cambi di panchina: Garcia e Mazzarri. Adesso gli applausi per l’estetica della manovra sono tutti per l’orchestra di Simone Inzaghi, travolgente con la Lazio in semifinale".