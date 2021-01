Superlega? Dentro anche l’Inter: ma la FIFA blocca tutto. “In arrivo una novità in Champions”

Continuano le controversie in merito alla possibile nascita della Superlega tanto sognata da Florentino Perez. Ma l’opposizione della FIFA e dell’UEFA è nettissima. Tanto da voler escludere dalle proprie competizioni chiunque dovesse partecipare al progetto Perez. Spiega Repubblica: “Le big vogliono gestire direttamente il business miliardario con un nuovo torneo di lusso, extra Uefa, dal 2022-23. Il Times ha svelato il piano di 18 pagine di Perez, condiviso con United, Milan e Liverpool. Il modello è l’Eurolega di basket. 5 qualificate sul campo, 15 fondatrici iscritte di diritto e un incasso garantito di 350 milioni per ogni eletta: 6 inglesi (United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea e Tottenham), 3 spagnole (Real, Barça e Atletico), 3 italiane (Milan, Juventus e Inter), 2 tedesche (Bayern e Dortmund), una francese (Psg). Partite infrasettimanali, 2 gruppi da 10, prime 4 ai play-off, prime 5 al Mondiale per club Fifa (per i 2 posti residui spareggi tra seste e settime).

. Tra 10 giorni invece l’Uefa presenterà la bozza della nuova Champions 2024-27 con 10 partite minime garantite per ogni squadra. È in discussione l’allargamento a 36, è possibile il ripescaggio, tra le non qualificate, delle 4 miglior del ranking Uefa. Improbabile, dunque, l’esclusione di una big“, si legge. Le indiscrezioni davano per certo l’avallo di Zurigo e la recente visita di Perez ad Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell’Eca, l’associazione dei club europei (ma Agnelli mercoledì era a Nyon, sede Uefa), alimentava speculazioni. Infantino chiude la porta: «Il modello basato sul merito, con promozioni, retrocessioni e qualificazioni alle coppe attraverso i campionati nazionali, è la ragione del successo del calcio» . Dall’Uefa la Superlega viene liquidata informalmente come “sistema Globetrotters”, i giocolieri del basket“, si legge.