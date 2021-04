Superlega, tifosi inglesi davanti agli stadi. Boris Johnson era pronto a ipotesi estrema

I sostenitori dei club della Premier non hanno ancora spento la loro protesta. Il premier inglese si è esposto contro le 12 società ribelli

E vista la reazione dei tifosi in Inghilterra la Premier League sarebbe pronta a cambiare le regole per impedire ai club di aderire alla Superlega. Secondo il Times Boris Johnson, premier inglese che si è subito schierato contro le società ribelli, era pronto a rivedere i rapporti diplomatici con gli Emirati Arabi se il City non si fosse defilato dalla Superlega.