“Superlega? Chi è in Serie A sta nell’Uefa”. Ecco la chiara proposta di Gravina

Il presidente della Figc, insieme alle altre 55 federazioni, è pronto a presentare questa proposta al Consiglio federale

Chi si è schierato, insieme all'Uefa, apertamente contro la nascita della Superlega è sicuramente Gabriele Gravina . Il presidente della Figc, eletto ieri nel Comitato Esecutivo dell'UEFA, ha una strategia ben definita per opporsi ai club che vorranno aderire alla proposta: "I campionati sono importanti per i club - scrive La Gazzetta dello Sport -, più della Champions forse.

Valgono milioni, radicamento nel territorio, tifo. Ora le 55 federazioni europee sono pronte a inserire un principio che di fatto esiste ma non sempre è nero su bianco (perché non ce n’era bisogno): chi si iscrive ai campionati deve impegnarsi a giocare le coppe Uefa. Altrimenti è fuori. Non si può essere in Serie A e in Superlega.