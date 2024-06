A 'preparare' il match con gli azzurri è uno che di calcio italiano se ne intende, ovvero Remo Freuler, 235 partite in Serie A tra l'Atalanta e il bellissimo Bologna, dove è approdato l'estate scorsa. "Noi siamo andati al Mondiale arrivando primi nel girone, mentre l'Italia è rimasta a casa". Poi Freuler parla del Bel Paese con riconoscenza "perché è un posto dove sia io sia la mia famiglia stiamo bene" ma ammette anche che sabato a Berlino "non ci sarà spazio per i sentimenti, anche se per me non è una partita come le altre". Il giocatore del Bologna si dice dispiaciuto "di non incontrare Calafiori", suo compagno di club, "ma non sarà Bologna contro Italia. Siamo la Svizzera e vogliamo vivere questa partita con la nostra anima". La chiusura è sui bookmakers che danno favorito Spalletti: "E' giusto che sia così. E' vero. Speriamo che loro si sentano favoriti, anzi. Ma noi non abbiamo paura".