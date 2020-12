Sconcerti: “Inter, la partita della svolta. Conte sceglie bene, Lukaku impressionante”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato il successo dell’Inter sul campo del Borussia Monchengladbach: “È stata una bella Inter, agile e sventata, sempre disposta a far gol e a prenderne,

spinta dal miglior Lukaku mai visto in Italia. Una di quelle partite che ribaltano a volte una stagione e comunque rimettono tutti in strada. È stato bravo Antonio Conte a capire prima una partita non molto leggibile. Ha scelto una squadra coperta perché contro la qualità un po’ noiosa ma insistente dei tedeschi aveva bisogno di una linea mediana forte che tagliasse in largo tutto il campo. […] Serviva una squadra più di lotta che di governo. A quello ha pensato Lukaku, impressionante per come inventa il gioco anche solo spostandosi. Quando si ha il suo fisico la difficoltà sta nel metterlo in sintonia con la palla, la famosa potenza che da sola s’imbroglia. Lukaku oggi è una perfezione dinamica, si è asciugato da piccole goliardie, è diventato veramente sostanza. Un centravanti che gioca per sé e per tutti, molto al di là dei gol che segna. È stata la sua partita perfetta.

C’è stata leggerezza nel far tornare in gara il Borussia in pochi minuti, ci sono stati momenti in cui la difesa si è aperta improvvisamente, ma ce ne sono stati molti altri in cui l’Inter poteva segnare altri due o tre gol. Oggi è

stata un’Inter vera, ma con un pareggio tra Real e Borussia all’ultima partita, anche questa impresa può rimanere

una cartolina. In prospettiva generale però l’Inter cresce e ha sveltito il gioco. È guidata bene e in modo anche spregiudicato ora che il fiato è corto. Forse la stagione comincia davvero adesso“.