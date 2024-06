Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così della crescita di Nicolò Barella: «Direi clamorosa. Per lui questo Europeo rappresenta davvero l'ultimo step per issarsi nella cerchia dei più grandi a livello internazionale. È cresciuto tanto, è migliorato anche grazie al lavoro di Inzaghi e adesso sa davvero stare in campo in ogni fase della gara, non si contenta mai e sa fare bene tutte le fasi.