Le parole dell'ex bianconero: "E' la partita scudetto, non potrà mai esserci 'spensieratezza' da parte dei bianconeri come sostiene qualcuno"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessio Tacchinardi, ex bianconero, ha parlato così del derby d'Italia di domenica contro l'Inter: "E' la partita scudetto, non potrà mai esserci 'spensieratezza' da parte dei bianconeri come sostiene qualcuno. Perché l'autostima crescerebbe a dismisura se dovesse andar bene, al contrario il rischio concreto è di vedere un Inter con sette punti di vantaggio a fine mese. Voglio una Juve a petto in fuori, con gli attributi, con la mentalità della vittoria. E' lì davanti con merito. La mia curiosità è di vedere a che livello è arrivata, poiché a San Siro incontrerà la squadra più forte. I nerazzurri sono forti, ma non invincibili".